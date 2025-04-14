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Kurban Bayramı Öncesi 2025 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kurban Bayramı öncesi 2025 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 07:45, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 07:47
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Kurban Bayramı Öncesi 2025 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kurban Bayramı yaklaşırken 2025 yılı kurbanlık fiyatları en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. İnternet kullanıcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2025 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2025 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar...

2025 Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları

Çorum'da bir tesis kuran yetkililer, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 hisselik ortalama bir hayvanın 140 bin TL'den başladığı, 7 kişilik hissenin ise 210 bin TL'den başladığı belirtildi.

Kurbanlık Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kurbanlık alırken ister büyükbaş ister küçükbaş olsun, hayvanın genel fiziki görüntüsüne mutlaka ayrıntılı bakılması gerektiğini vurgulayan Yavuz; Özellikle hayvanlarda burun, tüyler ve gözlere de bakılması gerekir. Eğer hayvanın burnu nemli ve parlaksa sağlıklı ve düzgün olduğu anlamına gelir. Kurbanlık alırken dikkat edilecek hususlardan biri de hayvanların kulak küpesi ve pasaportudur. Başka ilden getirilen kurbanlıkların Veteriner Sağlık Raporu'nun olup olmadığına bakılması gerekir. Kurbanlıklar 2 yaşına girmiş olmalı, kesileceği yere kendi ayaklarıyla gitmeli ve son olarak kuyruğu ve boynuzlarının üçte birinden fazlası yerinde olmalı.

2025 Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş hayvan fiyatlarının bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten yetkililer, fiyatların 15 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmeli?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:

  • Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.
  • Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arefesi ile başlayacak ve 6 - 7- 8 - 9 Haziran tarihlerinde dört gün sürecek.

Hangi Hayvanlar Kurbanlıktır?

Koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban olarak kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür.

Koyun ve Keçi Sadece Bir Kişi İçin

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefiler dahil üç mezhebe göre olup Maliki mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi caiz görülmez.

Hangi Hayvandan Kurban Olmaz?

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması önemlidir. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör olan hayvanlardan kurban olmaz. Ancak doğuştan boynuzsuz olması veya hafif kusurlar kurban edilmesine engel değildir.

Kurban Pazarları Ne Zaman Kurulacak?

Kurban satış yerleri İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazır hale getirilecek. Kesim yerlerinde düzenli kesimler için randevu sistemi uygulanacak.Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.

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