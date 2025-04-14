Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yağışların Yoğun Olduğu Bölgeler

Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne : 18°C, parçalı ve az bulutlu

: 18°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul : 15°C, parçalı ve az bulutlu

: 15°C, parçalı ve az bulutlu Kırklareli: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İzmir : 19°C, az bulutlu ve açık

: 19°C, az bulutlu ve açık Muğla : 19°C, az bulutlu ve açık

: 19°C, az bulutlu ve açık A.Karahisar: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Adana : 19°C, parçalı ve çok bulutlu

: 19°C, parçalı ve çok bulutlu Antalya : 23°C, parçalı ve az bulutlu

: 23°C, parçalı ve az bulutlu Burdur: 14°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ankara : 10°C, parçalı ve çok bulutlu

: 10°C, parçalı ve çok bulutlu Eskişehir : 13°C, parçalı bulutlu

: 13°C, parçalı bulutlu Konya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bolu : 8°C, parçalı bulutlu

: 8°C, parçalı bulutlu Karabük : 10°C, parçalı bulutlu

: 10°C, parçalı bulutlu Sinop: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya : 8°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

: 8°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu Rize : 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Samsun: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

Erzurum : 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

: 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kars : 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

: 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı Malatya: 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Adıyaman : 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır : 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Gaziantep: 13°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



