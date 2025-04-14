Üsküdar'da 'Buraya bisikleti koyamazsın' cinayeti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde basit bir komşu tartışması korkunç bir cinayetle son buldu. Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Yeni taşındığı evinde yaşamaya başlayan, evli ve iki çocuk babası kahvehane işletmecisi Kenan Hamarat (41), bina içine bırakılan çocuk bisikleti yüzünden üst komşusu Erol K. (49) ile tartıştı. Üç gün önce başlayan gerginlik, bu kez kanlı bitti.

Bina İçine Bisiklet Konulmasın Uyarısı Krize Dönüştü

Hamarat'ın çocuğuna ait bisikletin bina girişine bırakılmasına tepki gösteren Erol K., daha önce de bu konuyu gündeme getirmiş ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Cinayet gecesi, işten yeni dönen Kenan Hamarat'ı arayarak "Aşağıda konuşalım" diyen Erol K., sözlü tartışmayı bu kez dışarıya taşıdı.

Bıçaklı saldırgan sokakta dehşet saçtı

Sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, elinde bıçak bulunan Erol K., Hamarat'ı sokak boyunca kovalamaya başladı. Can havliyle çevresinden yardım isteyen Kenan Hamarat, "Elinde bıçak var, yardım edin!" diye bağırarak yakınlardaki bir kokoreççiye sığındı.Ancak saldırgan Erol K., burada da peşini bırakmadı. Çevredeki vatandaşların gözleri önünde Hamarat'ı yakalayan Erol K., onu göğsünden beş kez bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Hamarat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan Emniyete Giderek Teslim Oldu

Kanlı saldırının ardından Erol K., Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti işlediğini itiraf etti ve teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü ve tedirginlik yaşandı.