Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da

Yeni haftada ekonomi takvimi hareketli. Piyasalarda gözler 17 Nisan'da Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararında. Banka son toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti. **Küresel piyasanın odağında** ise tarife krizi yer almaya devam edecek.Ekonomide önümüzdeki hafta takvim yoğun. Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların radarında olacak. Ödemeler dengesi istatistikleri ve konut satışları takip edilecek.

Merkez Bankası Faiz Kararı

Merkez Bankası, 17 Nisan Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Banka, önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Karar metninde verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Küresel Piyasa ve Tarife Krizi

**Küresel piyasanın odağında** ise tarife krizi yer almaya devam edecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları değerli metallerin fiyatlanması açısından önemli olacak.

Avrupa Merkez Bankası ve Diğer Gelişmeler

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da öne çıkacak. Kararın sonrasında başkan Lagarde'ın açıklamaları izlenecek. İngiltere ile Euro Bölgesi'nde ise enflasyon rakamları açıklanacak.