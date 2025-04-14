Ramazan Ayı Sonrası Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz ay zirveyi gören tüp fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Evlerinde doğalgaz olmayan milyonlarca vatandaş bayram öncesinde tüp fiyatlarını araştırmaya başladı.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından güncel tüp fiyatları listesi açıklandı. İşte, güncel mutfak tüpü tarifesi.Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri, belirlenen güncel satış fiyatlarıyla zamlandı. Ramazan ayının son günlerinde zirveyi gören tüp fiyatlarının nisan ayı tutarları merak ediliyor.Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla satılan doldurma tüplerin fiyatları son olarak mart ayının son günlerinde zamlanmıştı.Yapılan son zammın ardından nisan ayında herhangi bir zam olup olmayacağı araştırılıyorken, hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüp fiyatları açıklandı.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. İşte, güncel tüp fiyatları.

Aygaz Fiyat Listesi

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İpragaz Fiyat Listesi

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

Bizimgaz Fiyat Listesi

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

Kaynak: En Son Haber