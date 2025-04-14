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TBMM gündeminde bu hafta hangi konular var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iklim değişikliğiyle mücadele için ilk kez bir İklim Kanunu teklifi üzerinde çalışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 08:57, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 08:58
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TBMM gündeminde bu hafta hangi konular var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada İklim Kanunu teklifi görüşmelerine devam edecek. Türkiye'nin ilk iklim kanunu olan düzenleme ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelenin yasal zemini oluşturulacak. İklim değişikliği ile etkin mücadele sağlanacak, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak.

İklim Kanunu Teklifi Görüşmeleri

Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek. 15 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, ilk dört maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Bu teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın Görevleri

İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

Para Cezaları ve Yaptırımlar

  • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.
  • Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası; bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası; bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.
  • Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.
  • Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini ele alacak.

112'ye Yapılan Asılsız Çağrılara Yeni Önlem

Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gelirleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Hizmet Süresi Hesaplamaları

Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

KİT Komisyonu Görüşmeleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine başlayacak. Komisyon bu hafta, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş., Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş., TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'nin bilanço ve netice hesaplarını ele alacak.

Kartalkaya Kayak Merkezi Araştırma Komisyonu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği yetkilileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu Bilgilendirme

Dilekçe Komisyonunda, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesindeki sorunlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yetkilileri milletvekillerine bilgi verecek.Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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