İstanbul'da 124 yılla aranan firari yakalandı

Suç ve suçlunun önlenmesine yönelik asayiş çalışmaları yurt genelinde hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen çalışmada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eyüpsultan Devriye Ekiplerine bağlı Mobil Park ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

124 YILLA ARANAN ŞÜPHELİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan istihbari çalışmalarda, 124 yıl kesinleşmiş cezası ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan Atilla Karzan'ı yakalamak için harekete geçildi.

Karzan'ın kaldığı adresi belirleyen ekipler, dün öğle saatlerinde dairenin bulunduğu site çevresinde konuşlandı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Atila Karzan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Atilla Karzan'ın

'30 adet karşılıksız çekle işlem yapmak', 'Hükümlü bir kişinin kaçmasına yardımcı olmak

' ve '

Resmi belgede sahtecilik'

suçlarından arandığı belirlendi.

SİLAHLA YAKALANIP TUTUKLANDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karzan, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.