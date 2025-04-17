Disiplin Soruşturması Geçiren Memur Emekli Olursa Soruşturması Sona Erer Mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere devlet memurluğundan kendi isteğiyle çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde atanması, 93 üncü maddesinde, emeklilerin yeniden hizmete alınması düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 109 uncu maddesinde, her memur için bir özlük dosyası tutulacağı ve özlük dosyasına, inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları gibi hususların konulacağı düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 124 ve 125 inci maddelerinde, disiplin amirlerinin kim olacağı, disiplin cezalarının türleri belirtilmiş olup izleyen maddelerde soruşturma ve ceza zamanaşımı süreleri, karar süreleri vd. hususlar hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, disiplin amirlerinin 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde ise, "Hakkında açılan disiplin soruşturması devam ettiği sırada, ölüm hali hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple memuriyeti sona erenlerin soruşturmaları tamamlanır. Soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları ilgililere tebliğ edilir ve karar özlük dosyasına konulur. Bu durumda olanların tekrar memuriyete dönmeleri durumunda verilmiş olan ceza uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde memur hakkında disiplin soruşturmasının başlamış olmasının ilgilinin emekli olmasıyla bağlantısı nasıl anlaşılacaktır?

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, memurların istifa sonrası geri dönebilmesi, emeklilik sonrası memuriyete yeniden atanabilmeleri ve özlük dosyalarında disiplin soruşturmasıyla ilgili bulgulara yer verilme zorunluluğu gibi sebeplerle kişinin soruşturma geçirirken emekli olmasının başlamış olan disiplin soruşturmasını sonlandırmayacağı anlaşılmaktadır.

İlgilinin soruşturma geçirirken emekli olması soruşturmayla illiyet bağını keser mi?

İdare hukukukun genel prensipleri ve bu konudaki yaygın doktrin görüşlerine göre kişinin statüsü memur iken gerçekleştirdiği eylemler sebebiyle disiplin soruşturması geçirmesi onun emekli olması durumunda bu sorumluluktan kurtulacağı anlamına gelmeyecektir. Disiplin amirlerinin ilgilinin işlediği fiiller sebebiyle bunun öğrendiklerinde yasal süreler içinde soruşturmaya başlaması gerektiğinden kişinin illiyet bağı bu fiillerle emeklilikle birlikte kesilmeyecektir.

Kişi disiplin soruşturması geçirirken emekli olursa ve disiplin cezası alırsa uygulaması nasıl olacaktır?

Soruşturma sonucunda kesinleşen disiplin cezaları ilgililere Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde tebliğ edilecek ve kişinin özlük dosyasına konulacaktır. İlgili memuriyete geri döndüğünde verilmiş olan ceza uygulanacaktır. Ancak 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi hükmü gereğince hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilenler bir daha Devlet memurluğuna alınmayacaklardır. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların bazı görevlere atanmasında engel oluşturacağı ve tekerrür hükümlerinin memuriyete geri dönen memurlara da uygulanacağının göz önünde tutulması gerekmektedir.



