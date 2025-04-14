Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 20 Gözaltı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 10:53, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 10:54
Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı. Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.