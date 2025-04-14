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Toplu sözleşmede konfederasyonlar ortak hareket etmeli

Tüm kamu personelini yakından ilgilendiren, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Kamu personeli, temsilcisi olan konfederasyonların ortak hareket etmesini bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 11:15, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 11:10
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Toplu sözleşmede konfederasyonlar ortak hareket etmeli

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31. maddesi şu şekildedir:

"Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılır.... Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinde uygulanacak yöntem ve görüşme takvimi yönetmelikle düzenlenir."

Bu madde hükmüne göre 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır. Görüşmelerin, hakem kurulu da dahil olmak üzere, Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Kanunun 31'inci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereğince konfederasyon ve sendikaların tekliflerini oplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunması gerekiyor.

Bilindiği üzere 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmelerinde hizmet kollarında anlaşmaya varılmış ancak kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyetince karar verilmiştir.

Geçmiş dönem tecrübeleri göstermektedir ki, kamu görevlilerinin temsilcilerinin toplu sözleşme görüşmelerine güçlü bir şekilde oturabilmesi için tekliflerin ortaklaştırılması ve birlikte hareket edilmesinde büyük bir yarar bulunmaktadır.

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