Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kanlı bitti
Konya'da dönerci işleten kişi, çıkan kavgada iş yerini sahibini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 11:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 11:11
Hadise, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar'ı göğsünden vurdu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.