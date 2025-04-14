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Böyle anne pes dedirtti: Müstehcen yayınına bebeğini alet etti!

Sosyal medyada yeni doğum yapan bir kadının müstehcen içerikler paylaşması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kadın gözaltına alınırken, bebek devlet korumasına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 11:13, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 11:16
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Böyle anne pes dedirtti: Müstehcen yayınına bebeğini alet etti!

Sosyal medyada yeni doğum yapan bir kadının bebeğiyle birlikte müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıktı. Bebeğiyle birlikte yayın yapan kadına tepki yağdı. Söz konusu yayınların sosyal medyada paylaşması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Tepki çeken görüntülerin yayılmasının ardından bakanlık, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, kadının sosyal medya platformu TikTok üzerinden bebeğini emzirirken müstehcen nitelikte görüntüler paylaştığı ve bu paylaşımlar üzerinden gelir elde ettiği tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili adrese ulaşıldığı, kadının gözaltına alındığı ve bebeğin devlet korumasına alındığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesinin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir.

Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır.

Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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