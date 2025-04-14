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ROKETSAN'ın bu yıl hedefi yüzde 50 büyüme

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, bu yıl ihracat ve ciro bakımından yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirterek, "Şu anda yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, bunu hızlı bir şekilde 50 ülkeye taşımak istiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 11:45, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:01
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ROKETSAN'ın bu yıl hedefi yüzde 50 büyüme

ROKETSAN'ın Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin 2024'te savunma sanayisinde 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun 400 milyon dolardan fazlasının ROKETSAN'a ait olduğunu ifade eden İkinci, ihracat açısından 2024'ü güzel bir noktada kapattıklarını ve 2025'e de iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

İkinci, yılın ilk çeyreğinde hızlı bir yükseliş trendi yakaladıklarını bildirdi.

Savunma sanayisindeki kısa vadede ihracat hedefinin 10 milyar dolar olarak belirlendiğini aktaran İkinci, kısa sürede bu hedefin üzerine çıkılabileceğini belirtti. ROKETSAN olarak bu hedefe önemli katkıda bulunacaklarını vurgulayan İkinci, "Bu yılı yüzde 50'ye yakın bir büyümeyle kapatmak istiyoruz, hem ciro hem de ihracat anlamında." dedi.

40 ülke ROKETSAN ürünlerini kullanıyor

İkinci, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelimin yanında ihracat için de üretimlerini sürdürdüklerini ifade etti. Balistik füze üretimlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran İkinci, seri üretim projelerinde kapasite artırımlarına gittiklerini söyledi. Bunun ihracatı da artıracağına işaret eden İkinci, şunları kaydetti:

"Şu anda yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, bunu hızlı bir şekilde 50 ülkeye taşımak istiyoruz. 40 ülke şu anda ROKETSAN'ın bizzat üretmiş olduğu ürünleri kullanıyor, çeşitli anlamlarda. Tanksavarlar, akıllı insansız hava araçlarımızın mühimmatları, gemisavar füzelerimiz, Sungur, Karaok gibi sistemlerimiz, seyir füzelerimiz, neredeyse bütün ürün portföyümüz dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Kullanılmakla kalmıyor, ek talepler de geliyor. Bu da bizim için çok sevindirici."

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