Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın

Genç Sağlık Sendikası sağlıkta istihdamı artırma komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Ülkemizin dört bir yanından gelen atama bekleyen sağlık çalışanlarının da destek verdiği açıklamada, sağlıkta personel ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Personeli Alımının Kapsamlı ve Tek Seferde Gerçekleştirilmesi Talebi

Sendika yetkilileri, yapılacak sağlık personeli alımının ikiye bölünmeden, tek seferde ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etti. Açıklamada ayrıca atama takviminin ve kılavuzunun bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Çalışanlarının Görev Bekleyişi ve Hazırlığı

Basın açıklamasına katılan sağlık çalışanları, yıllardır görev beklediklerini ve kamu hizmetine hazır olduklarını belirtti. Genç Sağlık Sendikası yetkilileri, bu sürecin daha fazla uzatılmasının hem sağlık hizmetlerini hem de iş gücü motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Sendika, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve toplum sağlığının korunması için gerekli kadroların ivedilikle tahsis edilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.