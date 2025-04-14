Bakan Güler: Suriye'de Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi var

Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler: Suriye'de Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi var

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz. Sahada Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi vardır ve başta Suriye Yeni Hükümeti olmak üzere takdir görmekte ve çözüm kaynağı olarak görülmektedir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 13:05, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:04
Yazdır
Bakan Güler: Suriye'de Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi var

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Güler, toplantıda şunları kaydetti;

Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu tehditlerin, çatışmaların ve belirsizliklerin yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu gelişmeler, bizleri sadece yakın çevremizde değil; küresel düzlemde de daha dikkatli, daha hazırlıklı ve daha dirayetli olmaya mecbur bırakmaktadır. Ülkemizin güvenliği ve bekası, yalnızca sınırlarımızı korumaktan ibaret değildir. Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı zamanda barış ve istikrarın teminatıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bugün de görevini büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmekte, her birinizin bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğü görevler hem sahada hem de masada ülkemizin elini güçlendirmektedir.

"Terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz"

Suriye'de istikrarın tesisi, toprak bütünlüğünün korunması ve yeni hükümetin ülke genelinde meşru otoriteyi tesis etmesi, bölgemizin geleceği açısından kritik önemdedir. Bu kapsamda TSK olarak Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin inşasına destek vermeye devam ediyoruz. DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu çerçevede bölge ülkeleriyle yürüttüğümüz temaslar ve oluşturulması planlanan ortak harekat merkezi ile bölgesel sahiplenmenin artırılması, uluslararası hukuka uygun şekilde barışa hizmet etmesi hedeflenmektedir. Suriye'deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz. Sahada Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi vardır ve başta Suriye Yeni Hükümeti olmak üzere takdir görmekte ve çözüm kaynağı olarak görülmektedir.

"TSK, kendisine tehdit olmayan hiç kimseye tehdit değildir"

Biz bölgede meseleleri diyalogla çözmekten yanayız. Amacımız, bölgede herhangi bir istenmeyen hadisenin yaşanmasını önlemektir. Ancak şu hususun da altını özellikle çizmek isterim; bu gelişmelerin bölgenin olmazsa olmaz ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına engel teşkil etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye'nin bu pozitif yaklaşımı, hiçbir aktör tarafından istismar edilmemelidir. Bu yaklaşımımız, bölgede istikrar arayışına katkı sağlamak içindir; asla ve asla bazı çevrelerce anlamsız heveslerin, oldubittilerin ya da yeni denge oyunlarının motivasyon kaynağı haline gelmesine müsaade edilmeyecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tehdit olmayan hiç kimseye tehdit değildir. Aksine gittiği her yere istikrar, huzur ve barış götürmüştür. Ancak, bu iyi niyetli yaklaşımımızın yanlış yorumlanmasına da göz yummayacağımız bilinmelidir.

"Süreç dikkatle izleniyor"

Yeni Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir. Bu vesileyle terörle mücadele konusuna da değinmek istiyorum. PKK terör örgütünün temelsiz ve sonuçsuz heveslerinden, aklıselim bir inisiyatifin perspektifine evrilen süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Devletin adil ve müşfik eline teslim edilen bu yaklaşım tabii ki en içten ve samimi bir şekilde desteklenecektir. Sahadakiler dahil bunun yansımalarını bizzat izlemektedir.

Son dönemde teslim olup yaptıkları açıklama ve yaklaşımlarla sahanın geleceğini şekillendiren elemanların da ifadelerinde bu durumun yansımaları izlenmektedir. Gelişmeler samimiyet ve kararlılıkla uygulandığında anlam ifade edecektir.

Bu süreçte özellikle şu noktayı önemle vurgulamak isterim: Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar, zamana oynayanlar, bu zemini propaganda aracı olarak kullananlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır.

"Silah bırakmayan her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek"

Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır. Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir.

Bu konuda devletimizin duruşu nettir: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek; toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir.

"Türkiye, küresel bir güvenlik sağlayıcısı"

Libya'da, Somali'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Avrupa güvenlik mimarisi içinde üstlendiğimiz görevler, Türkiye'nin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu göstermektedir. NATO kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler ve uluslararası barış misyonlarımız, milletimizin onurlu duruşunu yansıtmaktadır.

Bu kapsamda kara, hava ve deniz unsurlarımızla katılım sağladığımız eğitim ve tatbikatların yanı sıra Kosova ve Bosna Hersek'teki unsurlarımız başarıyla görevlerine devam etmektedir. Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla 1 Aralık 2024 tarihinde İtalyan Taburundan görevi devralan İhtiyat Komando Taburumuz, Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde vazifesini başarıyla yerine getirerek görevini 1 Nisan 2025 tarihinde Çok Uluslu Tabura devrederek, sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye geri intikal etmiştir.

Tatbikatlarımızla sahadaki yetkinliğimizi artırırken diplomatik alandaki girişimlerimizle de bölgemizde barışın tesisine öncülük ediyoruz. Ukrayna'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada barışın, istikrarın ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve disiplinle sürdürecektir.

Gündemimiz görüldüğü üzere artan bir yoğunlukta devam etmektedir. Aldığınız kararlar, uygulama azim ve kararlılığınız fark yaratmakta, uygulamadaki profesyonelliğiniz başarının anahtarı olmaktadır. Bu vesileyle görev başında olan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber