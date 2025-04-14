Kars Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ahmet T. yönetimindeki 35 BAK 919 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum kara yolunun Bozat köyü yol ayrımında, Kutfettin G. idaresindeki 34 VJM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.