TBMM'de 6 Milletvekili İçin Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu
TBMM Başkanlığı, 6 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyalarını Karma Komisyon'a sevk etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 13:57, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 13:52
TBMM Başkanlığına, 6 milletvekili hakkında 6 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç
- DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu