47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı

47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar :"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Güçlü Bir Adım! Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimat ve tensipleriyle başlatılan "Sıfır Kadastro Dosyası" çalışmaları, yıllar süren davaların çözümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Trabzon Kadastro Mahkemesi, 47 yıl önce açılan ve 168 tarafı bulunan bir davada, 14 ayrı parselin mülkiyet ihtilafını çözüme kavuşturdu. 20 Ocak 1978'de başlayan süreç, 10 Nisan 2025'te verilen kararla sona erdi.

Kronik Sorunlar Çözüldü

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün teknik, idari ve teknolojik destekleriyle hız kazanan süreçte; yurt dışı tebligatlar, keşif eksiklikleri, taraf teşkili gibi kronik sorunlar çözülerek dava nihayete erdirildi.

1950'lerden Bu Yana Tüm Dosyalar Kapatılacak

Bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar 1950'lerden bu yana süregelen tüm kadastro dosyalarını kapatmayı hedefliyor. Bu karar, yargıya olan güveni pekiştirirken, vatandaşların yıllardır beklediği adaletin tecellisine de zemin hazırladı.Yargı hızlanıyor, adalet yerini buluyor!