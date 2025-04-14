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Sarıyer'de Silahlı Saldırı ve El Bombası Olayında 5 Gözaltı

Sarıyer'de bir otomobile silahla ateş edilmesi ve bahçeye el bombası atılması olayında 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 14:57, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 14:59
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Sarıyer'de Silahlı Saldırı ve El Bombası Olayında 5 Gözaltı

Sarıyer'de bir otomobile silahla ateş edilmesi ve sitenin bahçesine el bombası atılması olaylarına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Mart'ta Yeniköy Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir sitenin önünde park halindeki D.S'ye ait otomobile silahla ateş edilmesi ve 10 Nisan'da aynı sitenin bahçesine el bombası atılmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırı düzenlediği otomobile 3 merminin isabet ettiğini belirledi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede ise kimseyle husumetli olmadığını söylediği öğrenildi. Ekiplerce yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen F.Ç. (23) ve R.A. (20) isimli şüpheliler, 12 Nisan'da gözaltına alındı.

Sitenin Bahçesine El Bombası Atılması

Aynı sitenin bahçesine el bombası atılmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli B.D'yi (22) olaydan saatler sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken, motosikleti kullandığı belirlenen Ö.Ö'yü (20) ise Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına aldı. Yapılan sorguda, motosikleti 16 bin lira karşılığında şüphelilere kiraladığı belirlenen O.E. de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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