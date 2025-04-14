Mahkemeden Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun kararı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu ve Ongun 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu ve Ongun'un avukatları tutukluluğa itiraz etti.

Ekrem İmamoğlu dahil tüm isimlerle ilgili tutukluluk kararına yapılan itirazlar reddedildi.