Bakan Tekin'den Proje Okulları Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullarında görev yapan bazı öğretmen ve idarecilerin görev süresinin uzatılmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bakan Tekin, proje okullarıyla ilgili performans değerlendirmesi yapmadıkları için yönetmeliğin uygulamasını bir yıl ertelediklerini ve Ocak ayı başında takvimi ilan ettiklerini belirtti. Öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için (4+4 görev süresini tamamladıktan sonra) bu okullarda çalışanların yer değiştirme takvimini erken ilan ettiklerini ifade etti. Bu süreçte, okul müdürü ve öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da ekledi.

Yüzde 80'inin Görev Süresi Uzatıldı

Listede 38 bin civarında öğretmenin görev süresi dolduğunu ve bunların yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını belirten Bakan Tekin, geriye kalan 6 bin öğretmenin görev süresinin uzatılmadığını ifade etti. Ayrıca, her okul yerinin kutsal olduğunu vurgulayarak, "sürgüne gönderildi" ifadesine tepki gösterdi. Bir siyasi parti başkanının "ele geçireceğiz" söylemine de karşı çıktı ve okullar ve öğretmenler üzerinden böyle bir söylemde bulunulmaması gerektiğini belirtti.

Mezun Dernekleri Aracılığıyla Sadece 20 Okulda Eylem Yapıldı

Sadece 20 civarında okulda olayların yaşandığını ve bu olayların mezunlar derneği adı altındaki yapılar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Okulların bir siyasi partinin arka bahçesine dönüştürülmemesi için duyarlı tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.