DHMİ eski yöneticisi, 26 Kilo Altın ve 1.3 Milyon Dolar ve çok sayıda taşınmazla tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin banka hesapları, kasaları ve taşınmazları üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin Amerikan doları, 120 bin Euro ile çok sayıda taşınmaz tespit edildi.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgilere göre, ilgili şahsın görev yaptığı dönemde kurumu ilgilendiren çeşitli bilgileri başka kamu kurumlara servis ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklanan eski yönetici hakkında, elde ettiği mal varlıklarının yasal gelirleriyle orantılı olmadığı tespit edildi.

Bu çerçevede, şüphelinin ediniminde usulsüzlük tespit edilen tüm mal varlığının Hazine'ye geçirilmesine karar verildi.

Adli süreç titizlikle sürdürülürken, soruşturmanın diğer kamu görevlileriyle olası bağlantıları yönünden genişletilmesi bekleniyor.