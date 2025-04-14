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Miras kavgasında kardeşini ve yengesini öldürdü

Denizli'de miras kavgasında tüfekle kardeşini ve yengesini vurarak öldürdükten sonra kaçtığı ormanlık alanda jandarma tarafından İHA ve iz takip köpekleriyle yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 15:35, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 15:35
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Miras kavgasında kardeşini ve yengesini öldürdü

Olay, dün Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkelenen ağabey, evine giderek tüfeğini aldı. O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar da 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Tüfeğini alarak tekrar olay yerine gelen Şerif Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile yengesi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Acar çifti hayatını kaybederken, ağabey olay yerinden kaçtı. Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde hayatını kaybeden karı koca, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ağabey Şerif Ali Acar'ın ormanlık alanda saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cinayet zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalara, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri, jandarma asayiş komandoları ve çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Havanın kararmasına rağmen aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleriyle yeri tespit edilen zanlı, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan Şerif Ali Acar, Acıpayam Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlının yakınları da adliyede hazır bulundu. Zanlının savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, miras kavgasında hayatlarını kaybeden Süreyya Acar ve eşi Zennur Acar'ın cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilecekleri bildirildi.

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