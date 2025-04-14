'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir." Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir.

Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz.