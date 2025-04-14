Adana'da 2 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuk aranıyor

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmaya, iz takip köpekleri destek verdi.

- "Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı"

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere, olaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Arama faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Köşger, "Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti. Arama faaliyetleri ve süreç devam ediyor. Neticesinde bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Adli süreç de bir taraftan devam edecektir. Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı, aramaya devam ediyorlar." dedi.

Kaybolan çocuğun dedesi Cumali Davulcu (53) da ekiplerin mahalledeki sulama kanalında gerçekleştirdiği incelemeyi takip etti.

Davulcu, oyun oynamak için dışarıya çıkan torunundan haber alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O günden beri torunumdan bir iz yok. Kanalda bulunan terliği torunuma ben almıştım. Kanıt olarak sadece o var. Onun dışında torunumun kanala düştüğünü ya da bir yere gittiğini gören yok. Haberler aracılığıyla sesimiz tüm Türkiye'ye duyuruldu. Allah rızası için gören veya duyan varsa haber versin. İçimiz yanıyor."

Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.