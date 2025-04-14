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Bakan Bolat'tan Cari İşlemler Dengesi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide hızla artan gümrük vergisi savaşları ve korumacılık eğilimleri sonucunda dış ticaret politikalarına yönelik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, şubat ayına ilişkin cari işlemler dengesinde kontrollü seyrin korunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:29, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:30
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Bakan Bolat'tan Cari İşlemler Dengesi Açıklaması

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şubatta, altın ve enerji fiyatlarındaki yükselişle geçen yılın artık yıl olması nedeniyle ortaya çıkan takvim etkisinin geçici yansımalarının izlendiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Küresel ekonomide hızla artan gümrük vergisi savaşları ve korumacılık eğilimleri sonucunda dış ticaret politikalarına yönelik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, şubatta cari işlemler dengesinde yine de dengeli ve kontrollü seyir korunmuştur. Ekonomimizin sağlam temelleri ve dış denge dinamikleri, söz konusu gelişmelerin etkilerini sınırlayıcı yönde katkı sağlamaya devam etmiştir."

Cari İşlemler Dengesi ve İhracat Rakamları

Bolat, Şubat 2024'te 27 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bu yılın aynı ayında, son bir yıllık toplamda, 12,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti. Geçen yıl şubatta 3,3 milyar dolar olan cari işlemler açığının bu yılın aynı döneminde 4,4 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin ise aynı dönemde 2,2 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

Bolat, yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatının güçlü seyrini sürdürdüğünü ve şubatta 115,8 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığınca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 378,4 milyar dolara yükselmiştir. Şubatta mal ihracatımız yüzde 1,6 sınırlı azalışla 20,8 milyar dolara gerilerken aynı dönemde ithalatımız yüzde 2,4 artarak 28,5 milyar dolar olmuştur. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 14,8 artışla 7,8 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 yüzde puan düşüşle yüzde 72,8'e gerilemiştir. Altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,3 olarak gerçeklemiştir."

Destek ve Tedbirlerle Cari İşlemler Açığı Geriledi

Hizmet ihracatının şubatta yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 yükselişle 115,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığının altını çizen Bolat, seyahat gelirlerinin söz konusu dönemde yıllıklandırılmış bazda 56,5 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 39,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2023'te 40 milyar dolar olan cari işlemler açığının geçen yıl 10 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki (AB) zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının bu yılın genelinde yukarı yönlü seyredeceği bekleniyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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