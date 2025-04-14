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Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi sundu. Bayram; "Nevruz'un birlik ve beraberlik günü olduğunu" vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:37, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:40
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Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, Nevruz Günü Tatili ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nevruz Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum." dedi.

Kanun Teklifi ve Meclis Başkanlığına Sunum

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı'na Tepki

AK Parti'li Bayram, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamayı kınayan Bayram, "Bir buğday tanesine yenilecekler. Çünkü buğday tanesi dünyayı sarar." dedi.

Film ve Türk Günü Yürüyüşü

Kendi hayatını anlatan filmin adının da "Buğday Tanesi" olduğunu anımsatan Bayram, filmin tanıtımı kapsamında Ürdün ve Dubai'ye ziyaretler gerçekleştireceğini aktardı. ABD'nin New York kentinde 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 42'inci Türk Günü Yürüyüşünün temasının da "Buğday Tanesi" olacağını belirten Bayram, "Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz, engelsiz bir dünya istiyoruz. Gazze'de, Filistin'de insanlar ölmesin istiyoruz, engelli kalmasın istiyoruz. Temalı bir yürüyüş olacaktır." ifadelerini kullandı.

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