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Eğitim-Bir-Sen: Proje Okullarında Öğretmenler Mağdur Edilmemeli

Eğitim-Bir-Sen, proje okullarındaki öğretmen atamalarında yaşanan sorunları eleştirerek, öğretmenlerin mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:52, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:54
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Eğitim-Bir-Sen: Proje Okullarında Öğretmenler Mağdur Edilmemeli

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) yaptığı yazılı açıklamada, "Proje okullarında takdir yetkisine dayanan tasarruflarla öğretmenler mağdur edilmemeli" denildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirme süreci tamamlandı. Ancak, bu süreçte çok sayıda öğretmen ve yönetici adayının tercihte bulunmasına rağmen söz konusu eğitim kurumlarına atamalarının ve görevlendirilmelerinin yapılmadığı görülmüştür. Öğretmen ve yöneticilerin bahse konu okullarda görevlerini başarıyla yürütmelerine rağmen başarısızlık, yetersizlik ya da disiplin cezası gibi somut bir gerekçe ortaya konulmadan atama ve görevlendirme taleplerinin yerine getirilmemesi bir hak ihlalidir. Bunun yanında, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yeniden ataması veya görevlendirmesi yapılmayan bu öğretmen ve yöneticilerimizin 'norm kadro' fazlası sayılarak resen atamaya tabi tutulmaları yeni bir hak ihlaline daha neden olacaktır. Ayrıca 'norm kadro fazlası' öğretmenlerin atamaları için valilikler bünyesindeki ilçe gruplarının oluşumunda objektif kriterlerin dikkate alınmadığı yönündeki eleştiriler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda, proje okullarında görevlendirilmesi/ataması yapılmayan öğretmen ve yöneticilerin 'norm kadro fazlası' değerlendirilerek bir atama sürecine dahil edilmelerinin ise çok sayıda davaya konu oluşturacağı öngörülmelidir. Bu sebeple görevleri sona eren öğretmen ve yöneticilerimizin atanacakları eğitim kurumlarının, tercihleri doğrultusunda belirlenmesi bu ihlalin önüne geçecektir. Proje okullarında takdir yetkisine dayanan tasarruflarla öğretmenler mağdur edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

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