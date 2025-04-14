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Bakan Bolat ve Yumaklı'dan Tarımda İşbirliği Mesajı

Bakan Bolat, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile görüşmesinde tarımsal stratejileri ve üretici desteklerini ele aldıklarını açıkladı. Bakan Bolat, tarımsal üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 17:02, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 17:13
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Bakan Bolat ve Yumaklı'dan Tarımda İşbirliği Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üretici ve çiftçileri desteklemeye, Türkiye'nin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmede Türkiye'nin tarım alanında attığı adımları ele aldıklarına işaret eden Bolat, ayrıca ülkenin tarımsal stratejisini, üretici ve çiftçilere yönelik destekleri, tarım alanındaki ihracat politikalarını ve son günlerdeki hava koşullarının etkilerini değerlendirdiklerini belirtti. Bolat, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye, ülkemizin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı'ya nazik ziyaretleri ve bakanlıklarımızın ilgi alanına giren konulardaki işbirliğimizi güçlendirme noktasındaki katkıları için teşekkür ediyorum."

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