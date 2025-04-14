Dolar günü 38,06 TL'den kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 38,06 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 17:29, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0600
|38,0610
|38,0620
|38,0630
|Avro
|43,2570
|43,2580
|43,2000
|43,2010
|Sterlin
|49,7200
|49,7300
|50,0800
|50,0900
|İsviçre frangı
|46,8400
|46,8500
|46,2200
|46,2300
|ANKARA
|ABD doları
|38,0300
|38,1100
|38,0320
|38,1120
|Avro
|43,2170
|43,2970
|43,1600
|43,2400
|Sterlin
|49,6600
|49,8700
|50,0200
|50,2300