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Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile terörsüz Türkiye süreci için önemli bir görüşme yapacak. DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı ile görüşerek infaz yasası ve hasta hükümlüler gibi konuları ele alacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 18:13, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 18:34
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Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

Hukuki Zeminde Atılacak Adımlar Ele Alınacak

DEM Parti heyetinden, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hükümetten bazı yargısal adımlar beklendiğine yönelik açıklamalar gelmişti. Cuma günü yapılacak görüşmede, sürece ilişkin hukuki zeminde yapılacak adımlar ele alınacak. İnfaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıkların bu görüşmede ele alınması bekleniyor.

Heyet Erdoğan'la Görüşmüştü

DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Beştepe'deki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü. DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve umut verici bir atmosferde geçtiği ifade edilmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bu görüşme öncesinde NTV yayınında yaptığı açıklamada nisan ayına dikkat çekmişti. Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü biçimde ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi konusunda nisan sonu önemli bir adım görmeyi beklediklerini anlatmıştı.

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