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Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, CHP'nin erken seçim için başlattığı imza kampanyasını eleştirerek, bu tür girişimlerin hukuki ve siyasi sonuçları olacağını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 18:26, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 18:25
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Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "CHP'nin nihai gayesi sokak ve boykot çağrılarının üzerine bina edilmek istenen iç isyan, siyasi ve toplumsal anarşinin patlak vermesidir." ifadesini kullandı. Ayrıca, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı sürecinin ivedilikle karara bağlanması gerektiğini belirtti.

CHP'nin İmza Kampanyası ve Erken Seçim

Bahçeli, CHP'nin imza kampanyası ile erken seçime gitmenin yok hükmünde olduğunu ifade ederek, "Özgür Özel 100 milyon imza toplasa ne olacak, ne çıkacak, neye yarayacaktır?" dedi. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif edilerek icra edilmesi ve anayasa ile yasaların ihlal edilmesinin, hukuk ve demokraside devasa çatlaklara yol açacağına dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Mahkeme Süreci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tanık ifadeleri ve delillerin dava dosyasına eksiksiz eklenmesi gerektiğini belirtti. Zanlının suçsuzsa berat etmesi, suçluysa cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel'e Sert Sözler

CHP Genel Başkanı'nın otokontrolünü kaybettiği ve siyasi onurunu hiçe saydığına değinen Bahçeli, Özgür Özel'in 100 milyon imza toplasa dahi bir anlam ifade etmeyeceğini savundu. CHP'nin genel merkez binasının gayri resmi olarak Silivri'ye taşındığını söylemekten çekinmeyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya çalışanların trajikomik bir oyun sergilediklerini belirtti.

CHP'nin Siyasi Stratejileri

CHP'nin siyasi stratejilerinin Türkiye'yi kriz ve kaos ortamına sürüklemeyi amaçladığını ifade eden Bahçeli, bu partiyi kumanda eden dış güçlerin kirli emellerine ulaşamayacaklarını söyledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yaptığı eğilim yoklamasını da eleştiren Bahçeli, bu partinin demokrasi devriminden bahsetmesinin tuluat tiyatrosunun yeni bir versiyonu olduğunu dile getirdi.Bahçeli'nin açıklamaları, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili CHP'nin izlediği politikaların tehlikelerine dikkat çekerken, Cumhur İttifakı'nın bu tehditlere karşı koyabileceğini vurguluyor. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancıların etkisine teslim edilmeyeceğini ve bu iradeyi büyük Türk milletinin göstereceğini belirtti.

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