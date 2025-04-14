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Nüfus Politikaları Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, nüfus politikalarına ilişkin 5 ana konuda çalışma grupları oluşturuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 21:34, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 21:35
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Nüfus Politikaları Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yapıldı

Nüfus Politikaları Teknik Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, nüfus politikalarına ilişkin teknik çalışmalar ele alındı. Nüfus politikalarına ilişkin mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, ekonomik teşvik ve eğitim ile iletişim başlıklı 5 ana konuda çalışma grupları oluşturulan toplantıda, güçlü bir nüfus ve aile yapısına sahip olunması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca haziran ayında düzenlenecek ikinci kurul toplantısının hazırlık süreci de ele alındı.

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