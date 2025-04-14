İstanbul'da lise öğrencilerinden proje okul atamasına protesto

'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da lise öğrencilerinden proje okul atamasına protesto

İstanbul'un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencileri protesto gerçekleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 22:37, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 22:39
Yazdır
İstanbul'da lise öğrencilerinden proje okul atamasına protesto

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencilerinin protestoları devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği liseli gençler, protesto için Beşiktaş ve Sultanahmet'te toplandı. Gösteride polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Beşiktaş Meydanı'nda gösteri yapan öğrencilerin yanına geldi. Gösterilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra gruplar halinde meydanı terk etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber