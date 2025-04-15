Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 30 Mart-13 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 4 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı silah, 134 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.