Bartın'da deniz çamur rengine dönü
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 10:39, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 10:40
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkiinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.
İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu.