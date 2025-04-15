Kocaeli Şehir Hastanesinde muayene sayısı 2,5 milyona ulaştı

Kocaeli Şehir Hastanesinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Vali İlhami Aktaş, bu yapıların büyük fedakarlıklar sonucu hayata geçirildiğini söyledi.

Salgın döneminde şehir hastanelerinin topluma faydasının net şekilde görüldüğünü belirten Aktaş, 2 yıl içerisinde Kocaeli Şehir Hastanesinde milyonlarca vatandaşın tedavi gördüğü düşünüldüğünde, bu yatırımın ne kadar gerçekçi ve zaruri olduğunun çok rahat anlaşıldığını ifade etti.

Kocaeli'nin büyük şehirlerin geçiş güzergahında bulunduğuna işaret eden Aktaş, kentte yeni ilave sağlık kuruluşları yapılmasının büyük önem taşıdığını, Kocaeli'nin sağlık üssü olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, 2 yıl önce kapılarını açan Kocaeli Şehir Hastanesinin sağlıkta gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, hastane sayesinde il dışına hasta sevkinin önemli ölçüde azaldığını ve dışarıdan hasta kabulünün de yüzde 40 civarında arttığını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye'de yapılan büyük işlerin arkasında çok güçlü liderlik bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve teşvikinin şehir hastaneleri ve benzer yapıların ortaya çıkmasındaki en temel faktör olduğunu belirtti.

Eskiden yurt dışı gezilerinde bir şey gördüklerinde "Adamlar yapmış." diyerek şaşırdıklarını anlatan Büyükakın, "Şimdi Avrupa'ya gittiğimde ölü şehirler görmeye başladım. Yani 'Adamlar yapmış.' dediğim bir şey olmuyor. Hatta onlar geldiğinde 'Bunu ne zaman yaptınız, nasıl yaptınız?' demeye başladılar. İşler değişti yani, işler eskisi gibi değil. Türkiye bambaşka bir ülke olmaya başladı." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yeni açılan birimlerle Kocaeli Şehir Hastanesinin yatak sayısının 1280'e çıktığını, gelişmiş laboratuvar imkanları, ileri teknoloji altyapısı, iyi bir ekip kadrosuyla hastanenin sadece Kocaeli'den değil tüm Türkiye'den hasta kabul ettiğini söyledi.

Gelecek dönemde sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı, yeni tedavi yöntemlerini uygulamaya almayı ve hasta odaklı yaklaşımı güçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Pehlevan, "Organ nakli merkezi, tüp bebek merkezi, kemik iliği transfer merkezi gibi hedeflerimiz bulunmakta ve bunları en kısa zamanda gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Muayene sayısı yüzde 30 arttı

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas, 1280 yatak kapasitesi, 217 poliklinik, hasta konforu ve mahremiyetini ön planda tutan tek ve çift kişilik odalarda modern sağlık hizmetinin tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini söyledi.

Toplamda 257 yoğun bakım yatağında kritik hastalara yüksek kalitede bakım sağladıklarını anlatan Elmas, hastanenin 63 ameliyathane, inme merkezi, girişimsel radyoloji ve endoskopi üniteleriyle bölgenin en kapsamlı tanı ve tedavi merkezlerinden biri olduğunu bildirdi.

Elmas, Kocaeli Şehir Hastanesinin 4 bin 500 kişilik büyük bir sağlık ordusuyla hizmet verdiğine değinerek, "Birinci yıla göre hastanemize olan başvuru sayısındaki artış dikkati çekmektedir. Bu da artık hastanemizin bölgede bir çözüm merkezi haline geldiğinin göstergesidir. Toplam muayene sayımız, birinci yıla göre yüzde 30 artarak yaklaşık 2,5 milyona ulaşmıştır." diye konuştu.

Kocaeli Şehir Hastanesinin yalnızca ayakta değil yataklı tedavide de yoğun hizmet sunduğuna işaret eden Elmas, "Yatan hasta sayımız yüzde 22 artarak 66 bin 955'e çıkmıştır. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise yüzde 46 artarak 14 bin 764'e yükselmiştir. Ameliyat sayımızda da yüzde 61 artış yaşanmış ve ikinci yılda 90 binden fazla ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar hem hastanemize güvenin hem de çalışanlarımızın üstün gayretlerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Elmas, hastanenin en kritik alanlarından birinin de kalp merkezi olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci yılımızda bu alandaki hizmetlerimiz büyük ivme kazanmıştır. Koroner anjiyografi işlemlerinde yüzde 42 artışla 5 bin 748 hastaya hizmet verilmiştir. BT anjiyografide yüzde 132'lik artış yaşanarak 7 bin 386 çekim yapılmıştır. Perkütan koroner girişim sayısı yüzde 64 artışla 4 bin 12'ye yükselmiştir. Açık kalp cerrahisi sayısı ise yüzde 65 artarak 546 hastaya ulaşmıştır. Bu veriler yalnızca nicelik değil nitelik olarak da bölgenin kalp sağlığı merkezi olduğumuzun en güzel göstergelerinden biridir."

Konuşmaların ardından hastanenin hizmete açılmasının ikinci yılı dolayısıyla protokol üyelerince pasta kesildi.

Programa, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ve sağlık çalışanları katıldı.