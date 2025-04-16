Televizyon Programında Şok İtiraf: Kayınvalide ve Damat Tutuklandı
Cuma Doğan, televizyon programında yaptığı itiraflarla gündeme geldi ve 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalidesi de aynı suçtan cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 15:28, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 15:47
Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, Nitelikli tehdit suçundan tutuklandı.
Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı.
Nitelikli tehdit suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi. Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.