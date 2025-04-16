Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül, Başkan Köseler'i suçladı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, savcılıktaki ifadesinde, hatırladığı kadarıyla 11 Nisan 2024'te 1 gün başkan yardımcılığı yaptığını, sonrasında Alaattin Köseler tarafından görevden alındığını, bu nedenle Köseler ile sorunlar yaşadığını öne sürdü. Belediye'de 14 Haziran 2024'te hiçbir görevi olmadan çalışmaya başladığını, bu tarihten sonra Sosyal İşler Müdürü olduğunu belirten Gül, şunları söyledi:

Görev Değişiklikleri ve İhale Süreci

"23 Temmuz 2024 tarihinde başkan yardımcısı olarak göreve atandım ancak hiçbir iştirak ve müdürlük bana bağlanmadı. Sadece benim müdür olarak görev yaptığım Sosyal İşler Müdürlüğü boştaydı. Bu nedenle hem müdürlük hem de başkanlık yaptım. 30 Eylül 2024 tarihine kadar bu şekilde görev yapmaya devam ettim. Daha sonra 1 aylığına Gençlik Sosyal Müdürlüğünde görevli V.P. vekaleten görev yaptı. Sonrasında Orkun Bey Çeşme'den buraya nakil olarak Sosyal İşler Müdürü olarak çalışmaya başladı. 30 Eylül 2024 tarihinde Sosyal İşler Müdürlüğü görevli olduğum makama bağlandı. Bunun dışında Bilgi İşlem, Veterinerlik, Sağlık ve Dış İlişkiler Müdürlükleri tarafıma bağlandı. Bu şekilde bu zamana kadar çalışmaya devam ettim. Orkun Bey başkanın isteğiyle ve oluruyla çalışmaya başladı."

Toplantılar ve İhale Süreci

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalemi Veli Gümüş ve başkanın danışmanı D.B. ile Eylül 2024'te bir toplantı yaptıklarını anlatan Gül, şöyle devam etti: "Burada ihaleye girecek ve belediye ile çalışacak şirket yetkililerini benimle tanıştırmak amacıyla getirmişlerdi. Onur Demirci ve Mustafa Karadağ bu toplantıda vardı. Her ikisi de kendisini ADL isimli şirketin yetkilisi olarak tanıttı. Aynı şekilde belediye içerisinde de bu şirketin yetkilileri olarak hareket ediyorlardı. Başkan, 'bu arkadaşlardan da çalışmalarla ilgili fiyat teklifi alalım' şeklinde söylemde bulundu. Ancak şunu belirtmek istiyorum, o dönem Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün herhangi bir bütçesi yoktu. Bu nedenle ihaleye çıkamıyorduk. Ek bütçe de Büyükşehir Belediyesi tarafından, hatırladığım kadarıyla, Eylül ayının sonunda onaylandı. Ben bu dönem alımlarla ilgili açık ihale çalışmalarına başladım ancak daha sonra V.P. vekaleten müdürlüğe atandı. Bu nedenle alım yapamadım. V.P'ye açık ihale ile ilgili çalışmalara devam etmesini söyledim. Ancak çalışmalarının D.B'ye iletmesine rağmen bir türlü ihaleye çıkamadık. Zaten kısa bir süre sonra da Orkun Bey gelerek göreve başladı."

Sosyal İşler Müdürüne İhale Sürecinde Baskı Yapıldığı İddiası

Şüpheli Fidan Gül, ihale sürecinde ADL firmasından alım yapılması konusunda baskı yaptığını iddia eden şüpheli Orkun Kalonya'nın ifadesini kabul etmediğini, bu firma ile kendisini Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Veli Gümüş'ün tanıştırdığını savundu. İhale sürecinde baskı yaptığı iddiasını kendisine bağlı müdürlerden sadece birinin söylediğini, diğer müdürlerin böyle bir iddiada bulunmadığını dile getiren Gül, Kalonya'nın tehdit veya baskı ile aleyhinde ifade vermeye zorlandığını ileri sürdü.

Bütçe Olmadığı İçin İhaleye Çıkılamadı

"Bütçe olmadığı için ihaleye çıkılamadı" diyen şüpheli Fidan Gül, ADL firmasının "Hoşgeldin Bebek" paketini Belediye Başkanı Köseler'e göstererek tanıttığını vurgulayarak, "O dönem bütçe olmadığı için ihaleye çıkılamadı. Orkun Bey döneminde ihale yapıldı. Bu dönemde de Orkun Bey'i, bu firmadan mal alımı yapacağı konusunda yönlendirmedim, ihalesiz mal teslimine de zorlamadım. İşlemlerde kendi imzası vardır. Bu nedenle atılı iddiayı kabul etmiyorum."