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Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 16:15, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 16:28
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Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü.

Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybettiMegastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü.

Neşe Tevetoğlu Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede **kalp krizi** sebebiyle hayatını kaybetti. **Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre;** Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.

10 Yıl Sonra 6 Kardeş Bir Arada

Öte yandan Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında da bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü. Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."

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