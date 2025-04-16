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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 65 ilimizde zirai don zararı var

Zirai dondan etkilenen Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bahçe ve tarlaları gezen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "İşin üzüncü tarafı, çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu. Afet ayın 10'unda başladı ve 4 gün sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hala risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre, 65 ilimizde maalesef don zararı var ve belki de bu artacak, bilemiyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 16:26, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 16:26
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 65 ilimizde zirai don zararı var

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal üretimi olumsuz etkilendiği illerden biri olan Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde çiftçi ve bahçe sahipleriyle bir araya gelerek arazilerde inceleme yaptı. Zirai don olayının 10-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düşmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde zirai don yaşandığını aktaran Bayraktar, bu sebeple tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldiğini belirtti.

"Son 30 yılda böyle bir sıcaklık düşmesi görülmedi"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tabii iklim değişikliği hem dünyada hem de Türkiye'de maalesef bütün üreticileri etkiliyor. Son yıllarda Türkiye'de doğal afet hususunda artış gözlemliyoruz. 2014-2024 yılında yaklaşık olarak bin 257 afet yaşadık. Bu 10 sene önce 500'dü. Afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Bu sayı artarken şiddette artıyor. Afetleri uç noktada yaşamaya başladık. Mevsimler kaymaya başladı. Biz, ilkbahar aylarında kış, kışın sonbahar, sonbaharda yazı yaşadık. Ocak ayı kurak geçti, şubat ayı da kurakta geçti ve don olayları yaşadık, Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Mart ayında da gerekli yağışlar olmadı. Nisan başında yağışlar geldi ve biz bundan memnun olduk, hububat üretimi için güzeldi ama böyle bir kar beklemedik. Arkasından bir don olayı yaşandı. Son 30 yılda böyle bir sıcaklık düşmesi görülmedi. Eksi 15, hatta Kahramanmaraş gibi bölgelerde eksi 20 dereceye vurdu. Bu bir afettir" dedi.

"İşin üzüncü tarafı çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu"

Don felaketinin ülke genelinde 65 ilde yaşandığını belirten Bayraktar, "Tabii fevkalade bir büyük afetle karşı karşıya kaldık ve Sakarya'ya baktığımızda Pamukova ve Geyve bölgesinde bazı ürünlerde çok büyük zararlar var. Bunlardan bir tanesi ayva. Türkiye üretiminin yüzde 50'ye yakınını Sakarya karşılıyor ve bu ayva bahçelerimiz zarar gördü. Sadece o değil, üzüm bahçelerimiz, erik, şeftali, ceviz ağaçlarımız zarar gördü. Aldığımız bilgilere göre, yüzde 90'a varan oranlarda çok ciddi bir hasar var ve bu rakam büyük bir rakam. Aldığımız diğer bilgilere göre, dallarda da, gövdelerde de yanmalar var. Bu yanan ağaçlar önümüzdeki yılda meyve vermez. İşin üzüncü tarafı, çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu. Afet ayın 10'unda başladı ve 4 gün sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hala risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre, 65 ilimizde maalesef don zararı var ve belki de bu artacak, bilemiyorum" diye konuştu.

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