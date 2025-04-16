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15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar

2025 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 25 bin öğretmen ataması müjdesi verildi. 2024 KPSS puanı ile yapılacak 15 bin öğretmen atamasında en fazla atama yapılacak branşlar ve detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 16:38, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 17:14
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15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atanacağını açıklamıştı.

2024 KPSS Puanı İle Öğretmen Atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 KPSS puanı ile atanacak 15 bin öğretmen atamasında branş bazında kontenjanların 18 Nisan'da açıklanacağını duyurdu.

En Yüksek Atama Yapılacak Branşlar

Memurlar Net'in edindiği bilgiye göre en yüksek atama yapılacak 4 branş şöyle olacak:

  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği


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