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CHP, proje okullardaki öğretmen atamalarını yargıya taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), özel program ve proje uygulayan okullardaki atamaların durdurulması ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması için idari dava başvurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 16:56, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 17:53
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CHP, proje okullardaki öğretmen atamalarını yargıya taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan proje okulu atamalarının durdurulması ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, başvuru öncesi yaptığı açıklamada, günlerdir proje okullarda yapılan öğretmen atamalarının tartışıldığını söyleyerek, "Bir yanda lise öğrencilerini bile isyan ettiren bir öğretmen kıyımı var, diğer yanda ısrarla asıl noktayı kamuoyuyla paylaşmayan, gerçekleri söylemeyen bir Milli Eğitim Bakanı ve iktidar var. Ne oluyor proje okullarında? 2014 yılında 'Üçü, beşi geçmez' diyerek başladıkları ve bugün sayısı 2 bin 153'e varan okullardaki 80 bin öğretmen, 5 bin yöneticinin, dünyada başka hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde, 85 bin kişinin bizzat Bakan tarafından atandığı, akla mantığa uygun olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Sayın Bakan, '38 bin öğretmenimiz vardı. 32 bini devam ediyor. 6 bini yer değiştirdi' diyor. Sayın Bakan, asıl soru şu; bu 6 bin kişinin görevine devam etmemesi kararını, bu yetki sizde olduğuna göre, nasıl verdin? Dünyanın hangi ülkesinde 85 bin kişiyi atayacak olan, bunu atayacağına göre, en az 100-120 bin kişiyi tanıması gereken bir bakan olabilir mi? Sen de tanımıyorsun. Peki; bu 6 bin kişiye, 38 binden hangi 6 binin olacağına nasıl karar verdin? Sen tanımadığına göre, senin atadığın yandaş müdürlerin karar verdi. Sen atamadığına göre, senin yandaş sendikan karar verdi. Sen atamadığına göre AKP il ve ilçe teşkilatlarında torpil pazarlıkları sonucunda oluşan listelere göre karar verdin. Giden 6 bin öğretmeni konuşuyoruz bu yıl. Peki, gelecek 6 bin öğretmene nasıl karar verdin" ifadelerini kullandı.

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