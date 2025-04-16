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Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, kamu işçileri için zam taleplerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 17:10, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 17:21
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Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

"Talepler üzerinde değerlendirme yaptık"

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, HAK-İŞ ile ortak hazırladıkları zam taleplerini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduklarını anımsatarak, şunları söyledi: "Bugünkü toplantıda TÜHİS tarafıyla talepler üzerinde bir değerlendirme yaptık. Bu hemen bir sonuca varacağımız bir konu değil. İşçilerin çalışma şartları, geçim ve yaşam koşulları bunların hepsini konuşuyoruz. Müzakere aşamasındayız, 24 Nisan'da yine TÜHİS'te ikinci toplantıyı yapacağız. Bugün herhangi bir rakam konuşmadık. Temennimiz bu konuyu uzatmadan sonuca ulaşmak."

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert de çerçeve sözleşmenin kamudaki 600 binden fazla işçiyi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "TÜHİS resmi bir teklifte bulunmadı ama talep ettiğimiz diğer maddeler üzerinde istişareler yaptık. Önümüzdeki günlerde yine bir araya geleceğiz. Umarım görüşmelerimiz mutlu bir şekilde masada sonuçlanır." dedi.

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