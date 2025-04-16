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Öğrenciler ölen arkadaşları için eylem yaptı, üniversite ile ilgili yeni skandal ortaya çıktı

Harran Üniversitesi öğrencileri, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden arkadaşları için rektörlük binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Öğrenciler, arkadaşlarının ölümüne rağmen köpeklerin toplatılmamasına tepki gösterdi. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun ise 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kampüsteki başıboş sokak köpeklerinin beslenmesi için özel mama kapları ve kabinler yaptırdığı, bu nedenle de kampüs içerisindeki ve çevresindeki köpek sayısının giderek arttığı iddia edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 17:22, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 17:23
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Öğrenciler ölen arkadaşları için eylem yaptı, üniversite ile ilgili yeni skandal ortaya çıktı

Harran Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören bir grup öğrenci, 3 gündür rektörlük binası önünde, sahipsiz köpek saldırısı sonucu ölen fen edebiyat fakültesi matematik bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Sevda Özkaya için eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 2 arkadaşıyla birlikte otobüsten inen öğrenci Sevda Özkaya, sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Öğrenciler ölen arkadaşları için eylem yaptı, rektör umursamadı

Yaşanan olayın ardından rektörlük önünde toplanan öğrenciler, eylem yaptı. Pankart açan öğrenciler, Rektör Tahir Güllüoğlu'nun dışarı çıkıp kendileriyle görüşmelerini istedi. Uzun süre bekleyen öğrenciler, rektörün gelmemesi üzerine slogan atıp istifa çağrısında bulunmuştu. Eylemlerini 3 gündür sürdüren öğrenciler, güvenlik, sahipsiz köpekler, eğitim gibi birçok sorunlarının devam ettiğini belirterek ellerindeki dövizlerle rektörlük önünde çözüm beklediklerini ifade ettiler.

"Bu acı olay üniversitemizdeki mevcut sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir"

Grup adına açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Sancar, "Fen-edebiyat fakültesi matematik bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya'nın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duymaktayız. Bu acı olay üniversitemizdeki mevcut sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bizler, Harran Üniversitesi öğrencileri ve mensupları olarak, kampüsümüzde yaşanan ciddi sorunların çözümüne yönelik aşağıdaki taleplerimizi sizlere iletmek istiyoruz. Tespit edilen sorunlarımız, kampüs güvenliğinin yetersizliği, kampüsün halka açık olması ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, öğrencilerimiz ve personelin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Dışarıdan kontrolsüz girişlerin önlenememesi, güvenlik birimlerinin yetersiz kalması ve olaylara zamanında müdahale edilememesi, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmemesine neden olmaktadır. Sahipsiz hayvan sorunu, kampüs içerisindeki başıboş köpek sayısının artması, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit etmektedir. Bu durum, öğrencilerin günlük yaşamlarını tedirginlik içinde sürdürmelerine yol açmaktadır. İdari baskı ve özgürlüklerin kısıtlanması, üniversite yönetiminin, farklı görüşteki öğrenci ve akademisyenlere karşı hoşgörüsüz bir tutum sergilediği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Eleştirel seslerin susturulmaya çalışılması, bilimsel özgürlük ve çoğulculuk ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Üniversite yönetiminin tüm mensuplara eşit mesafede durması ve ayrımcılık yapmaması gerekmektedir. Taleplerimiz, kampüs güvenliğinin artırılmasıdır. Kampüs giriş-çıkışlarının turnike sistemleri gibi kontrollü önlemlerle düzenlenmesi, güvenlik personeli sayısının artırılması ve etkin bir güvenlik politikası oluşturulması, sahipsiz hayvan sorununun çözümüdür. Başıboş hayvanlar için insancıl, etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilmesidir. Bu taleplerimizin dikkate alınarak acilen harekete geçilmesi, üniversitemizin huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamına kavuşması için hayati önem taşımaktadır. Gereğini saygılarımızla arz ederiz" dedi.

Eğitim fakültesi öğrencisi Berçem Doğan, güvenlik sorunlarının olduğunu belirterek, "Bu sabah okula geldiğimizde kimlik kontrollerimizi yaptılar. Dışardan gelen yabancı, kim olduğu belirsiz kişilerin kimlik kontrolleri yapılmıyor" şeklinde konuştu.

"Bugün Sevda yarın bizler"

Öğrencilerden Mukaddes Palamut, "Geçenlerde kafenin orada silahlı çatışma oldu, bunun için hiç bir şey yapılmadı. Açıkçası burada hiçbirimiz güvende değiliz. Hani bugün Sevda yarın bizler, yarın hepimiz" ifadelerini kullandı.

Acı olayın ardından üniversite ile ilgili yeni skandal ortaya çıktı: Başıboş köpeklere özel ilgi gösterilmiş

Öte yandan Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kampüsteki başıboş sokak köpeklerinin beslenmesi için çok sayıda mama kabı ve kabinler yaptırdığı ortaya çıktı. Kampüsün değişik bölgelerine konulan kabinler aracılığıyla başıboş köpeklerin düzenli olarak beslendiği ve bu nedenle de kampüs içerisindeki ve çevresindeki köpek sayısının giderek arttığı iddia edildi.

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