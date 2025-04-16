Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi

TBMM Genel Kurulu'nda okunan AYM kararı, tutanaklardan çıkarıldı. Can Atalay hakkındaki kararın silinmesi tartışma yarattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 18:44, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 18:45
Yazdır
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iade kararını genel kurulda okuttuğu kısım, Meclis tutanaklarından çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Can Atalay hakkındaki AYM'nin iade kararını genel kurulda okuttu. Bu bölüm, Meclis tutanaklarından çıkarıldı.

Tutanaklarda Karaca'nın sadece, "Sayın milletvekilleri, şimdi yapacağım konuşmaya, eminim, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder en çok memnun olacak, çok mutlu olacağı bir konuşma. Aramıza sağ salim döndüğünde de inanıyorum ve diliyorum bu konuşmadan dolayı ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin, vekilimizin ve Meclis Başkan Vekilimizin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim" ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber