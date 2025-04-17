YÖK'ten bazı vakıf üniversitelerine önemli yaptırım!

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme sonucunda, vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ünvanlarına göre devlet üniversitelerinde ödenen ücretten az daha ücret verilemeyeceği yasal güvenceye alınmıştır.



Ancak, bazı yükseköğretim kurumları yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyip öğretim elemanlarının ücretlerini zamanında ve mevzuatına uygun olarak ödenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermemiştir.



Bu çerçevede, YÖK tarafından yapılan denetimlerde bu konuda eksiklik tespit edilen aşağıdaki üniversitelere yeni akademik birim kurma ve program açma taleplerinin askıya alınması önlemi uygulanmakla birlikte, akademisyenlerin geçmiş döneme ilişkin alacak fark ücretlerinin de yasal faiziyle hesaplanarak ilgililere ödenmesine karar verilmiştir.



İŞTE YÖK YAZISINDAKİ O ÜNİVERSİTELER:



-Ankara Medipol Üniversitesi,

-Antalya Belek Üniversitesi,

-Ataşehir Adıgüzel MYO,

-Avrasya Üniversitesi,

-Başkent Üniversitesi,

-Biruni Üniversitesi,

-Çağ Üniversitesi,

-İstanbul Gelişim Üniversitesi,

-İstanbul Kent Üniversitesi,

-İstanbul Okan Üniversitesi,

-İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi,

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi,

-İstanbul Ticaret Üniversitesi,

-İzmir Kavram MYO,

-İzmir Tınaztepe Üniversitesi,

-KTO Karatay Üniversitesi,

-Maltepe Üniversitesi,

-Ostim Teknik Üniversitesi,

-Toros Üniversitesi,

-Türk Hava Kurumu Üniversitesi,

-Üsküdar Üniversitesi,

-Yeditepe Üniversitesi.