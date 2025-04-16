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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 18:22, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 18:22
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Ziyaret

Kurtulmuş, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettiği andan itibaren Önder'in sağlık durumunu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Önder'in Dostları ve Sevenleri Yanında

Kurtulmuş, Önder'in dostları, arkadaşları ve sevenlerinin hastanede olduğunu belirterek, "Doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." ifadelerini kullandı. Dua ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

İyi Niyetli Temenniler ve Dualar

"İnsanların bu olay duyulur duyulmaz, herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve vatanını memleketini seven bir insan. Onun bu insani özellikleri, bu hastalığı süresince de kısa süre içerisinde bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim."

Önder İçin Olumlu Sonuç Beklentisi

Kısa süre içerisinde Önder için olumlu sonuç almayı temenni ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Ailesine, sevenlerine ve milletimize 'geçmiş olsun' dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit ve temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz." dedi. Kurtulmuş, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, bekleyip dua edeceklerini söyledi.Ziyarette Kurtulmuş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

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