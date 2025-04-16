Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet

Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet

Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) tek yumrukla ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz (32), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse ve 'Hakaret' suçundan 36 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 19:07, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 19:09
Yazdır
Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi.

DARBEYE BAĞLI BOZULMA, KIRILMA; BEYİN KANAMASI

Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024'te saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı, dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otopsi raporunda; Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma, kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

'OĞLUMUN GENÇLİĞİNİ ÇALDI'

Tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Şensöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Oğlunun ölümünden sanığın sorumlu olduğunu söyleyen Aysun Yıldırıcı, "Karnına ve bacaklarına çok ağır vurdu. Oğlumun gençliğini çaldı. Benim kendi toprağımda ihanet etti. Bizim bölgemizde ekmek yedi. Yüzü gülmesin. Evladımı hayattan kopardı" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN HAYATINI SÖNDÜRDÜ'

Yerde hareketsiz yatan oğluna sanığın sert müdahalede bulunduğunu belirten baba Muhammet Yıldırıcı ise "Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi var gücüyle beton zemine vurdu ve doktorculuk yaptı. Beyin kanaması geçiren kişiyi kaldırdı ve silkeledi. Çocuğumuzun hayatını söndürdü, varlığımızı kaybettik. 'Bir yumruk vurdum, gerisini hatırlamıyorum' diyor. Oğlumun omzundan tutup, beton zemine neden var gücüyle çarptı? Sanık sadece oğlumu değil, hepimizi öldürdü" diye konuştu.

'MAZLUMUN AHI YERDE KALMAZ'

Maktulün kardeşi Firdevs Yıldırıcı da "Sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Mazlumun ahı yerde kalmaz. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Maktule karşı öldürme kastı bulunmadığın söyleyen Kıvanç Şensöz ise "Daha önceki beyanlarımı tekrarlıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Pişmanım, keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı; aileden özür dilerim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz'ü, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse ve 'Hakaret' suçundan 36 bin TL para cezasına çarptırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber