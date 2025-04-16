Türkiye Kupası Final Maçı Eskişehir'de Oynanacak

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi.

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