Türkiye Kupası Final Maçı Eskişehir'de Oynanacak

Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Ana sayfaHaberler Spor

Türkiye Kupası Final Maçı Eskişehir'de Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Mayıs 2025'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de yapılacağını duyurdu. Maç saati 20.45 olarak belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 19:21, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 19:23
Yazdır
Türkiye Kupası Final Maçı Eskişehir'de Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber