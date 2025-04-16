Türkiye Kupası Final Maçı Eskişehir'de Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Mayıs 2025'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de yapılacağını duyurdu. Maç saati 20.45 olarak belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 19:21, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 19:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacağını duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi.